Saad Hariri en Arabie saoudite après sa dernière visite controversée

Le premier ministre libanais, Saad Hariri entame, ce mercredi, une visite en Arabie saoudite sur invitation du Roi Salmane Ibn Abdelaziz, illustrant la normalisation entre les deux pays après la démission surprise en novembre dernier.

On rappelle que le 4 novembre dernier, Saad Hariri, alors en visite en Arabie saoudite, avait annoncé sa démission depuis Riyad, provoquant une crise politique à l’intérieur du pays et une escalade avec le royaume saoudien.

Le président libanais, Michel Aoun et le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah ont accusé les autorités saoudiennes de détenir le Premier ministre Saad Hariri contre son gré. Il aura fallu la médiation du président français Emmanuel Macron pour régler l’incident et permettre le retour de Hariri via Paris.

L’implication du Hezbollah en Syrie et notamment au Yemen n’est pas apprécié par l’Arabie saoudite qui mène une coalition internationale pour chasser les rebelles Houthis du pouvoir.